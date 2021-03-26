РИАМО - 26 мар. Особому риску подтоплений в Московской области подвержены три городских округа на юге и юго-востоке региона, сообщил руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов.

Из-за большого количество снега, выпавшего минувшей зимой в Подмосковье, прогнозируются мощные паводки. В регионе создали крупную группировку сил для контроля за половодьем.

«Если будет дружная весна с положительными температурами ночью и обильными осадками, которые придутся на пик половодья, то Серпухов, Кашира, Коломна вполне могут ожидать подтопления пойменных земель. А на них есть и жилые постройки. И при дружном таянии они могут быть залиты», — сказал Шувалов в эфире «Радио 1».

По его словам, пик половодья придется на конец первой декады апреля. При этом подъем воды не будет критическим, если днем будет плюсовая температура, а ночью — минусовая.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в 2020 году в регионе были подтоплены земли в 35 городских округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов держать на особом контроле паводковую ситуацию в округах.

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