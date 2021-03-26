РИАМО - 26 мар. Для поддержания здоровья человеку необходимо ежедневно съедать 0,5 кг овощей и столько же фруктов, содержащиеся в них витамины способствуют снижению риска различных заболеваний, сообщил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников.

«Чтобы быть здоровым, вы должны каждый день съедать 0,5 кг овощей и 0,5 кг фруктов. Это очень серьезно. Вы можете не съесть что-то другое, но вы получите все необходимые витамины, если будете питаться так (овощами и фруктами - ред.)», - сказал Мясников.

Он добавил, что одними из самых полезных продуктов являются брокколи, бананы, виноград, голубика. В целом наличие достаточного количества овощей и фруктов в рационе способствует нормализации артериального давления и уровня холестерина, снижает риск инфракта, инсульта, а также различных онкологических заболеваний.

Мясников также порекомендовал не покупать синтетические витамины в аптеках, поскольку они усваиваются хуже, чем витамины из пищи.

«Кажется, что в таблетках гораздо больше витаминов, чем в овощах и фруктах. Но синтетические витамины работают по-другому. Желудочная кислота сжигает их полезные элементы, и чаще они оказывают больше вреда, чем пользы», - объяснил врач.