РИАМО - 26 мар. Электроакустическую гитару стоимостью свыше 100 тысяч рублей вернули пассажиру пригородного поезда, в этом Илье Кузнецову помогла Центральная пригородная пассажирская компания, сообщили РИАМО в пресс-службе перевозчика.

Пассажир забыл музыкальный инструмент в вагоне поезда, однако смог вернуть его благодаря оперативным действиям сотрудников компании.

«Я очень спокойный человек, но тут запаниковал. Эта гитара для меня очень важна и ценна, давно о ней мечтал, но все откладывал покупку. Огромная благодарность всем представителям ЦППК за такую слаженную работу и возвращение моей электроакустической «подруги». Быть может, получится написать об этом песню», – отметил Кузнецов.

Вечером 24 марта сотрудник департамента цифровых коммуникаций одного из спортивных телеканалов возвращался домой домой с покупкой. Он вышел из поезда в Подольске и обнаружил, что забыл гитару. После этого примерный семьянин и отец двух дочерей, который долго копил на инструмент, обратился к сотрудникам компании на станции. Они связались с охраной и локомотивной бригадой электропоезда, которые в этом время следовали в сторону столицы.

В связи с тем, что поезд вернулся бы в Подольск только поздно ночью, инструмент передали в линейный отдел полиции на Курском вокзале. Кузнецов забрал гитару утром.

В случае нахождения бесхозных вещей и предметов сотрудники подразделения транспортной безопасности эвакуируют пассажиров, оцепляют вагон и вызывают транспортных полицейских. Компания просит пассажиров быть внимательнее к своим вещам и обращаться к дежурному полицейскому на станции либо в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда в случае их утери.