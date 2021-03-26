РИАМО - 26 мар. Московские врачи вылечили трех мужчин от редкого и опасного заболевания — трихинеллеза. Они подхватили его, съев медвежью бастурму, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Мужчин угостили мясом друзья-охотники. Спустя три недели один из них почувствовал недомогание: у мужчины поднялась температура и началась ломота в суставах. Схожие симптомы появились и у двух других мужчин. Они обратились к врачам, которые диагностировали трихинеллез.

«Трихинеллез представляет собой редкое паразитарное заболевание. <...> В России ежегодно регистрируется от нескольких десятков до двухсот случаев данного заболевания, обусловленных употреблением в пищу мяса диких и домашних животных, зараженных личинками трихинелл», — сказала заведующая инфекционным отделением №7 Юлия Коннова.

Она отметила, что проявления этой болезни могут быть нетипичными, что усложняет процесс первичной диагностики. Без должного лечения это заболевание грозит серьезными осложнениями вплоть до смерти. Могут случиться язвенно-некротические поражения желудка и тонкого кишечника с перфорацией и кровотечением.

Верный диагноз установили в первые дни пребывания пациентов в стационаре. Это позволило в кратчайшие сроки назначить лечение и спасти мужчинам жизни.

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