РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 мар. Полицейские и общественники Щелкова провели урок правовой грамотности для подростков, состоящих на профилактическом учете, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Щелковское» совместно с членами Общественного совета при МУ МВД Екатериной Ключник и Павлом Тонконоговым провели профилактическую беседу с детьми, состоящими на профилактическом учете.

«Они рассказали ребятам о причинах, ведущих к правонарушениям и преступлениям, напомнили о возрасте, в котором подросток привлекается к уголовной или административной ответственности», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия стражи порядка смоделировали и разобрали со школьниками различные критические ситуации, в которые дети могут попасть. Особое внимание было направлено на формирование антинаркотической позиции у подростков и предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.