РИАМО - 26 мар. Все школы и детские сады на территории Московской области «заминировал» неизвестный, передает ТАСС.

Сообщение пришло на почту областного главка МЧС России.

«Поступило анонимное сообщение о том, что во всех школах и детских садах заложены взрывные устройства», — сообщил источник в экстренных службах.

В настоящий момент проводится проверка. По данным источника, сведений об эвакуации нет.

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