РИАМО - 26 мар. «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до утра 27 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице и области из-за гололедицы «желтый» уровень погодной опасности объявлен до 10 часов 27 марта.

С 25 марта в Московском регионе наступила метеорологическая весна. Среднесуточная температура воздуха пересекла отметку в ноль градусов и ушла в положительный сектор.

На деревьях начали набухать почки, скоро могут распуститься подснежники.

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