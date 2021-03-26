РИАМО - 26 мар. В Подмосковье открылся конкурсный отбор претендентов на получение грантов в сферах науки, технологий, техники и инноваций, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Гранты предоставляются в рамках приоритетных для региона направлений развития науки, технологий и техники.

«Региональная мера поддержки научной деятельности за счет грантов эффективно функционирует уже более шести лет. С 2014 года поддержку из бюджета Московской области получили 85 проектов на общую сумму 285,9 млн рублей. Ежегодный бюджет мероприятия составляет 50 млн рублей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

На конкурсный отбор принимают документы от юрлиц, которые зарегистрированы в установленном порядке и ведут деятельность в регионе, а также от госорганизаций Подмосковья, кроме казенных учреждений.

Предельный размер гранта составляет 10 млн рублей, а срок реализации проектов – от одного до трех лет. Текущий год считается за первый. Минимальный размер софинансирования проекта получателям гранта составляет не менее 20% от суммы гранта, который запрашивается. В смету затрат возможно включение затрат получателя гранта с начала года.

Прием документов ведется по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция «Г», кабинет 403 (БЦ «Кубик»). Документы принимаются до 18:00 26 апреля 2021 года.