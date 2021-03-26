РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. Студенты Государственного университета управления (ГУУ) посетили фармпредприятие «Петровакс» в Подольске и увидели, как выпускают лекарства, сообщает пресс-служба предприятия.

На днях на производственном комплексе «Петровакс» прошел День открытых дверей для группы студентов образовательной программы «Управление в здравоохранении» ГУУ под руководством вице-президента РСПП, заведующего кафедрой ГУУ, доктора геолого-минералогических наук, профессора и заслуженного врача РФ Виктора Черепова.

Будущие специалисты посетили биофармацевтическое предприятие «Петровакс» в Подольске. Получили уникальную возможность увидеть, как работает современное фармпроизводство, пообщаться с топ-менеджерами и сотрудниками компании.

«Ни один бизнес, ни одно предприятие не может эффективно работать во благо общества без квалифицированных кадров - самого важного капитала для развития компании. Мы приветствуем на нашем производстве молодых специалистов, которые сегодня смогли познакомиться с принципами работы современного производства, объединяющего высокие технологии и огромный научный потенциал», - сказал президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

Он отметил, что будучи одним из лидеров рынка, компания «Петровакс» всегда рада видеть в своей команде увлеченных и целеустремленных сотрудников, готовых применять новые знания для реализации амбициозных задач.

Топ-менеджеры компании рассказали гостям предприятия об особенностях управленческих процессов в сфере фармпроизводства.

Директор завода «Петровакс» Лариса Духина подробно рассказала о работе предприятия, которое действует в полном соответствии с российскими и международными стандартами GMP. Гости компании ознакомились с процессами на каждом из производственных участков. Увидели, как выпускают лекарственные средства в различных формах: преднаполненные шприцы, ампулы, флаконы, таблетки и суппозитории.

Будущие профессионалы также узнали, на основании чего система менеджмента качества гарантирует высокий уровень безопасности и эффективности выпускаемой продукции, как проводят контроль качества на каждом этапе жизненного цикла продуктов.

Сотрудники «Петровакс» также рассказали студентам о корпоративной жизни в компании, которая включает различные инициативы. Это и образовательные лекции, и благотворительные и социальные проекты, и программы в сфере экологии. Например, в компании более года действует «Зеленый комитет», участники которого поддерживают осознанное потребление ресурсов, внедряют экотехнологии для создания благоприятной рабочей среды.