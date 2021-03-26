РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Замглавы администрации Люберец Наталия Тышкунова пригласила членов Общественной палаты округа на субботники в апреле, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу прошло заседание Общественной палаты Люберец.

«Начиная с 3 апреля в Подмосковье будут проходить субботники. Самый массовый запланирован на 24 апреля. Приглашаю членов Общественной палаты принять участие», - сказала Тышкунова.

Она отметила, что основные работы проведут в парках.

Члены палаты предложили создать обсуждение мест для проведения субботника. Тышкунова уточнила, что их пожелания учтут.