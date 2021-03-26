РИАМО - 26 мар. Свыше 6,5 тысяч пожилых людей сделали прививки от Covid-19 в 42 двух пунктах, расположенных в подмосковных клубах «Активного долголетия», сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Записаться на вакцинацию можно в самом клубе или в отделении управления социальной защиты населения. Перед прохождением нужно будет заполнить анкету и пройти осмотр врача.

«В целях сохранения здоровья и безопасности участников проекта на занятия в помещениях клубов и на экскурсионные поездки жители старшего поколения допускаются только при наличии справки о прохождении вакцинации или наличия антител», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Пункты вакцинации открыты на базе клубов в следующих городских округах: Балашиха, Богородский округ, Волоколамский, Долгопрудный, Егорьевск, Зарайск, Звездный городок, Истра, Кашира, Клин, Коломенский, Королев (2 пункта), Котельники, Красногорск, Ленинский округ, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский (2 пункта), Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский (2 пункта), Раменский, Реутов, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Чехов, Шатура (2 пункта), Щелково, Электрогорск, Электросталь.

Всего в Подмосковье работают 57 клубов «Активного долголетия». Очные занятия там возобновились с 12 февраля. Пожилые люди могут бесплатно посещать кружки, спортивные секции и ездить на экскурсии. Стать участником можно на официальном портале проекта или в мобильном приложении «Соцуслуги».

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26 МАРТА

- Более 6,5 тыс пенсионеров сделали прививку от Covid‑19 в клубах «Активного долголетия». Записаться на вакцинацию можно в самом клубе или в отделении управления социальной защиты населения.

- Столичный врач рассказал пожилым о процессе вакцинации от Covid‑19.

«В группе риска в период эпидемии находятся люди пожилого возраста, как правило, с ослабленным здоровьем, с хроническими патологиями. В случае инфицирования Covid-19 заболевание у них протекает тяжело, часто с серьезными осложнениями. Поэтому пожилым людям нужно вакцинироваться в первую очередь», - сказал Тяжелников.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 167 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 559 больных. В Москве - 1813.

- Три линии защиты вырабатываются в организме после вакцинации «ЭпиВакКороной». Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной.

- Пандемия снизила спрос на теневые услуги в России. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

- Около 44% москвичей имеют иммунитет к Covid‑19. Именно такой процент горожан с антителами позволяет мегаполису жить с минимальными ограничениями.