РИАМО - 26 мар. Сотрудники Внуковской таможни пресекли канал поставки наркотиков из США. Порядка 9,4 кг гашишного масла нашли в шести международных почтовых отправлениях, сообщает пресс-служба таможни.

Посылки отправлялись в феврале-марте 2021 года. Стоимость изъятых наркотических средств оценивается в 110 млн рублей.

«Выявлены прозрачные полимерные свертки с прессованным веществом желтого цвета и флаконы с вязкой жидкостью. Брикеты были упакованы в пакеты сухого корма для собак, находившиеся среди других товаров для животных. Все посылки имели идентичное наименование содержимого, способ упаковки, а также внешне схожий почерк отправителя», — сообщили в пресс-службе.

При получении посылок были задержаны семь граждан России. Они пояснили, что планировали получить посылки за вознаграждение и передать содержимое третьим лицам для распространения путем закладок, а также через таксистов.

В квартирах задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружили более 500 картриджей для вейпов с маслянистой жидкостью, а также гашишное масло. Возбуждены уголовные дела, все подозреваемые арестованы.