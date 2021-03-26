РИАМО - 26 мар. Граждане РФ смогут пользоваться своими паспортами еще месяц после истечения срока действия документа, соответствующий проект подготовили в МВД России, сообщает Федеральное агентство новостей.

В тексте проекта отмечается, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения гражданами 20-летнего и 45-летнего возраста.

«Россияне смогут использовать свои удостоверения личности даже по истечении указанного в документе срока», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что документы и личные фотографии для получения или замены паспорта нужно сдать не позднее 30 дней после достижения 14-летнего, 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения персональных данных.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту, нововведение поможет гражданам не сталкиваться с временным ограничением своих законных прав.

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