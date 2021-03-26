РИАМО - 26 мар. Дирекция премии зрительских симпатий «Звезда театрала» пригласила всех желающих принять участие во флешмобе #ЯТеатрал.

Участники флешмоба смогут заявить о полюбившихся премьерах и режиссерских работах, а также выразить свою признательность артистам и режиссерам, которые продолжали творить ради публики во время пандемии.

Акция состоится во Всемирный день театра, 27 марта. Всем любителям театрального искусства предлагают зайти в одну из социальных сетей и, использовав хештег #ЯТеатрал, написать, какая роль того или иного артиста в сезоне-20/21 им понравилась и почему.

Также можно рассказать, чем запомнилась новая постановка в любимом театре, или какую последнюю режиссерскую работу хотелось бы особо отметить.

Московские театры уже поддержали эту идею и призвали своих зрителей через социальные сети поучаствовать во флешмобе. Авторов наиболее интересных комментариев и отзывов ждут призы от организаторов премии «Звезда театрала».

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