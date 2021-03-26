РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Еще два корпуса арт-квартала «Фабрика» площадью 3 тыс кв м, которые находятся в активной стадии реновации, планируют открыть в третьем квартале текущего года, Балашиха станет первой в регионе с лофт-пространством в центре города, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С руководителями и инвесторами объекта в ходе рабочего визита встретился глава Балашихи Сергей Юров. В новом облике пространство фабрики будет представлять из себя лофт-площадку, где разместят кафе, рестораны, бары и студии для предоставления услуг, а также коворкинг-центр.

«В настоящий момент степень инвестиций в объект высокая. Мы восстанавливаем стены, приводим к историческому виду, делаем полностью помещения: окна, стены, потолки. Нужный нам по технической части кирпич мы нашли только в Санкт-Петербурге, здесь его нет. Мы оставляем исторический облик здания. Восстанавливаем кладку, чтобы оставаться в одном архитектурном ансамбле города», - сказал управляющий Балашихинской хлопкопрядильной фабрики Дмитрий Щеголев.

Он добавил, что здесь работают архитекторы и подрядчики, которые занимались крупными проектами в столице. Сейчас у управленцев стоит вопрос по технической части помещения – ремонта системы канализации. Требуется замена части коммуникаций. Власти города помогут заменить канализационную сеть. Запланировано, что эта часть ремонта завершится к открытию обновленных корпусов – в третьем квартале 2021 года.

Сейчас на «Фабрике» представлено более 250 резидентов. Это как крупные производители Московской области, так и мелкие арендаторы. Они производят разную продукцию и предоставляют различные услуги.

Первые изменения исторического здания 1830 года постройки начались в 2002 году. В 2014-м объект преобразовался, а новую жизнь фабрика получила в 2019 году. В перспективных планах провести полную реновацию всего пространства площадью 65 тыс кв м.