РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Общественная палата Люберец заключила соглашения о сотрудничестве с Люберецкой городской прокуратурой и Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России, сообщил председатель Общественной палаты округа Петр Ульянов.

Заседание Общественной палаты Люберец прошло в пятницу в администрации округа.

«У нас тематические комиссии работали над соглашениями с прокуратурой и ДОСААФ. Единогласно все члены Общественной палаты проголосовали за сотрудничество с ними», - сказал Ульянов.

Также на заседании вручили 25 удостоверений членам Общественной палаты. Кроме того, благодарностью «За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественно-политической жизни городского округа Люберцы» наградили руководителя аппарата Общественной палаты муниципалитета Карину Патееву.