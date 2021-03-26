РИАМО - 26 мар. На территории Подмосковья идет активный процесс цифровизации, в настоящее время 8 из 22 видов торгов уже проводятся в электронной форме, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

«На сегодняшний день в Московской области проводится 22 вида торгов, из них на сегодняшний день 8 видов — в электронной форме», — сказала Волкова.

Она отметила, что в электронную форму были переведены те виды торгов, которые не запрещены законодательством РФ.

Правительство Подмосковья отработало вопросы дачи сведений о ресурсах, таких как газ, электричество, при выставлении объекта на торги через электронную форму.