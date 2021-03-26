РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. На подстанцию скорой помощи в городском округе Мытищи поступило 17 новых автомобилей, сообщила заведующая подстанцией Ирина Верхолат.

«На Мытищинскую подстанцию ГБУЗ МО «МОССМП» поступило 17 новых санитарных автомобилей, которые полностью оснащены новым медицинским оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи», - написала Верхолат в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что поступили автомобили марки Ford.