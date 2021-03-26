РИАМО - 26 мар. В Одинцовском городском округе на 24 марта первым компонентом вакцины «Спутник V» было привито уже 17 203 человека. Это составляет 6,33% от взрослого населения, второй компонент получили 10 565 граждан. Об этом в ходе «Выездной Администрации» в Звенигороде рассказал заместитель главы администрации муниципалитета Олег Дмитриев.

«Число привитых жителей округа превысило 10,5% от планового показателя. Напоминаю, что нам предстоит вакцинировать от Covid-19 в общей сложности 60% взрослого населения. В наличии в прививочных кабинетах сегодня находится около 8 тысяч доз первого компонента вакцины и более 14 тысяч доз второго компонента», — сообщил Олег Дмитриев.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил необходимость наращивания темпов вакцинации.

«Мы отстаем от среднеобластного показателя почти на процент. От нас требуется концентрация всех усилий. Нужно продолжать масштабную информационно-разъяснительную кампанию. Также следует сосредоточиться на организации дополнительных пунктов вакцинации», — сказал Иванов.

В ближайшие дни количество прививочных кабинетов в Одинцовском округе увеличится. Дополнительная точка вакцинации откроется в торговом центре «Атлас» в городе Одинцово. Также на 26 марта запланирована работа 3 дополнительных мобильных кабинетов:

ДК «Полет» (поселок Старый Городок, ул. Школьная, дом 25 – с 13:00 до 18:00);

МФЦ г. Голицыно (улица Советская, 1Б – с 8:00 до 20:00);

МФЦ г. Звенигород (микрорайон Супонево, корпус 3 – с 8:00 до 20:00)

Для вакцинации в мобильных пунктах предварительная запись не требуется. Достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет.

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26 МАРТА

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