РИАМО - 26 мар. Очевидцы заметили львицу на крыше частного дома в селе Козино Одинцовского городского округа, сообщается на сайте телеканала «360».

Видео сняли жители соседнего дома. Согласно видеозаписи, животное весьма спокойно и не проявляет признаков агрессии. Львица сидит на краю крыши и оглядывается по сторонам.

Очевидцы также сообщили, что рядом с львицей находится человек.

По словам хозяйки животного, оно находится под контролем. А шумиху создали соседи, с которыми у женщины сложные отношения.