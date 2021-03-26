РИАМО - 26 мар. Очевидцы заметили львицу на крыше частного дома в селе Козино Одинцовского городского округа, сообщается на сайте телеканала «360».
Видео сняли жители соседнего дома. Согласно видеозаписи, животное весьма спокойно и не проявляет признаков агрессии. Львица сидит на краю крыши и оглядывается по сторонам.
Очевидцы также сообщили, что рядом с львицей находится человек.
По словам хозяйки животного, оно находится под контролем. А шумиху создали соседи, с которыми у женщины сложные отношения.
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