РИАМО - 26 мар. Трое сотрудников Центральной городской клинической больницы подмосковного Реутова получили сертификаты социальной ипотеки на приобретение квартир, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Трое наших врачей получили сегодня жилищные сертификаты по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Социальная ипотека». Это еще одна действенная мера социальной поддержки, позволяющая привлекать на работу в Реутов высококвалифицированных специалистов, которых мы обеспечиваем лучшим оборудованием и условиями работы, предусмотренными высокими стандартами президентского нацпроекта «Здравоохранение», - сказал Каторов.

Первая в 2021 году подобная торжественная церемония прошла в конференц-зале Дома правительства Московской области. Всего жилищные субсидии были вручены 30 врачам Подмосковья.