РИАМО - 26 мар.Московских водителей призвали воздержаться от внесения незаконных изменений в конструкцию автомототранспорта, в противном случае их могут привлечь к административной ответственности, сообщается на сайте Госавтоинспекции Москвы.

«Одним из излюбленных внесений изменений в конструкцию автомобиля среди любителей тюнинга, является установка на свои транспортные средства так называемых «прямотоков» - прямоточных глушителей, которые создают повышенный шум и мешают прохожим и жителям домов. Установка таких глушителей на серийные машины запрещена», – говорится в сообщении.

К другим видам тюнинга относятся внесение изменений в двигатель, подвеску и кузов транспорта, установка шин и колесных дисков, понижающих сцепление с дорогой, а также установка ксенона либо светодиодных ламп, которые не предусмотрены конструкцией машины и слепят других участниках дорожного движения.

«Cамодельные» транспортные средства, которые изготавливают вне заводских условий, не имеют необходимого допуска к участию в дорожном движении и не безопасны для пассажиров и других участников движения.

В случае, если владелец транспорта не устранит причину нарушения в срок, который был установлен, регистрационный учет такого средства аннулируют.