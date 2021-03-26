РИАМО - 26 мар. В Московской области реконструируют водозаборный узел в Ленинском округе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на реконструкцию водозаборного узла в поселке «Петровское» городского поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного конкурса на реконструкцию узла опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно плану, реконструкция закончится в следующем году. Объект включен в госпрограмму «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Бюджет национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется до 31 декабря 2024 года, превышает 1 трлн рублей. Проект помогает гражданам улучшить свои жилищные условия.