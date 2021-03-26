РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В Подольске по четырем адресам проведут мероприятия в рамках проекта «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», сообщается в группе «Администрация г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Главное управление региональной безопасности Московской области подвело итоги голосования «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» на портале «Добродел». В проект включили 164 подмосковных адреса, где проведут мероприятия для повышения уровня безопасности и для борьбы с преступностью.

В общий перечень адресов проекта включили четыре адреса в Подольске: улица Садовая, дом 3, корпус 2 и дом 5, корпус 1, а также парк Победы и улица Парковая в микрорайоне Климовск.

По проекту установят камеры видеонаблюдения в общественных местах. Организуют дополнительное патрулирование полиции и народных дружин по определенным маршрутам. Увеличат количество устройств уличного освещения. Разместят системы экстренной связи.

Также будет организован дополнительный контроль объектов, негативно влияющих на криминогенную обстановку. Проведут профилактические мероприятия с несовершеннолетними, неблагополучными семьями, лицами освободившимися из мест лишения свободы.