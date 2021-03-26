РИАМО - 26 мар. В парке «Раздолье» в Одинцовском округе 28 марта с 11:00 до 13:00 состоится закрытие зимнего городка, для гостей подготовят насыщенную развлекательную программу, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день пройдут показательные выступления фигуристов на льду, мастер-классы и открытые тренировки, эстафеты и игры для всей семьи.

«Уже в это воскресенье на территории парка «Раздолье» закрывают зимний городок масштабными спортивными и развлекательными мероприятиями. Жителей и гостей Одинцовского округа ждут выступления на льду, мастер-классы и спортивные игры для всей семьи. Также установят очаг и будут работать зоны фудкорта. Приглашаю всех проводить зимний сезон в нашем парке «Раздолье», – рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

За период работы катка в этом сезоне, с декабря 2020 года по март 2021 года, посетителями стали более 11 тысяч человек.