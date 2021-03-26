РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Во время проверки базы по приему металла в деревне Мотяково городского округа Люберцы выявили факт сжигания отходов промышленного производства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сотрудники администрации Люберец совместно с МУ МВД России «Люберецкое» провели рейд в промышленной зоне Мотяково. Ранее сотрудники управления по охране окружающей среды по многочисленным обращениям жителей деревни Мотяково на запахи гари провели выезд с целью поиска источника.
По результатам рейда зафиксировали многочисленные нарушения на территории участка базы по приему металла вблизи СНТ «Мотяково», в том числе сжигание бытовых отходов открытым способом.
В ходе рейда полицейские нарушения подтвердили и передали в работу в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Сотрудники администрации материал передадут в министерство экологии и природопользования Московской области. Нарушителя привлекут к административной ответственности.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии