РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 мар. Во время проверки базы по приему металла в деревне Мотяково городского округа Люберцы выявили факт сжигания отходов промышленного производства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники администрации Люберец совместно с МУ МВД России «Люберецкое» провели рейд в промышленной зоне Мотяково. Ранее сотрудники управления по охране окружающей среды по многочисленным обращениям жителей деревни Мотяково на запахи гари провели выезд с целью поиска источника.

По результатам рейда зафиксировали многочисленные нарушения на территории участка базы по приему металла вблизи СНТ «Мотяково», в том числе сжигание бытовых отходов открытым способом.

В ходе рейда полицейские нарушения подтвердили и передали в работу в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Сотрудники администрации материал передадут в министерство экологии и природопользования Московской области. Нарушителя привлекут к административной ответственности.