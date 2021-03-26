РИАМО - 26 мар. Один из крупнейших российских производителей квадроциклов и снегоходов «Веломоторс» планирует повысить локализацию комплектующих, сейчас она составляет около 70%, сообщил РИАМО генеральный директор компании Юрий Начевкин.

«У нас локализация на 60-70% на данный момент. Мы это будем дальше увеличивать. Потому что, например, если карбюратор к нам не придет – машину мы не соберем. То есть двигатель – он наш, но карбюраторы мы покупаем из Японии. Либо усилители руля – они из Канады. Если что-то из этого не придет – машины нет», - сказал Начевкин.

Он добавил, что с инженерной точки зрения у компании есть возможность довести локализацию производства деталей до 100%. Однако в этом случае готовая продукция значительно подорожает.

«Мировые лидеры по производству тех же самых карбюраторов или усилителей, они поставляют эти механизмы по всему миру. А если мы будем делать копии, то это будет требовать больших капиталовложений в оборудование для производства. Все это вызовет рост цен на продукцию», - заключил Начевкин.

«Веломоторс» специализируется на выпуске велосипедов и мототехники нового поколения. Заводы компании располагаются в Московской и Брянской областях, а также в Краснодарском крае.