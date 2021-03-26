РИАМО - 26 мар. Уголовное дело возбудили после того, как отец случайно выстрелил в своего ребенка из травматического пистолета на востоке столицы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Вечером 25 марта в квартире жилого дома, расположенного на востоке Москвы, мужчина перезаряжал травматический пистолет. В результате неосторожного обращения он причинил несколько ранений своему 12-летнему сыну», — сказала Иванова.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ребенка госпитализировали в медучреждение, где у него диагностировали непроникающие ранения. Его жизни ничего не угрожает, мальчику оказывает помощь врачи.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП. Планируется провести судмедэкспертизу.