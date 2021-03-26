РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 мар. В школе №12 имени В.П. Чкалова состоялся финал конкурса «Педагог года городского округа Щелково» в 2021 году, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Все, кто принял участие в конкурсе - большие молодцы. Неважно, что победили не все, это показывает, что в округе множество замечательных педагогов, которым нравится их профессия, и они вкладывают в нее душу. Вообще, я считаю, что у нас в округе очень крепкое и сильное образование и в этой сфере работает много высококлассных специалистов», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Победителями стали: в номинации «Воспитатель года» - Мария Кагерманова, детский сад №59 «Золотая рыбка»; в номинации «Учитель года» - Елена Сидорочкина, учитель технологии школы №17; в номинации «Воспитать человека» - Оксана Голубева, учитель гимназии №2; в номинации «Сердце отдаю детям» - Ольга Карташова, педагог дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Романтик».