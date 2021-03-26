РИАМО - 26 мар. Социальная сеть «Одноклассники» представила обновленный дизайн интерфейса десктопной версии и мобильных приложений, с помощью новшеств будет удобнее потреблять контент, изменения произойдут в ближайшее время и в течение 2021 года, сообщили в пресс-службе соцсети.

ОК работает над удобством потребления контента в соответствии требованию времени. Например, в 2019 году фирменный оранжевый цвет убрали на второй план.

Сайт

Сайт ОК получил новую верстку главной страницы с лентой новостей: теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки, это позволяет лучше сконцентрироваться на актуальных для пользователя сервисах.

В течение этого года планируется запустить сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах. Можно будет перключаться на нужные сервисы без перехода на главную страницу. Сейчас она доступна в разделе «Рекомендации» в тестовом режиме и будет постепенно включаться в основных разделах.

В шапке сайта логотип с оранжевого сменился на белый, а логотип набран новым шрифтом Odnoklassniki. Его специально разработали дизайн-команда соцсети в 2020 году. В течении прошлого года его использовали для разных промо активностей внутри ОК.

Это поможет сосредоточиться на чтении ленты новостей. Теперь она стала самым визуально ярким элементом и более удобной работе с разными сервисами соцсети.

Мобильные приложения

В ближайшие месяцы обновят интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Из ленты новостей уберут фотографию и обложку профиля. Это увеличит количество отображаемых новостей в ленте на экране. Теперь пользователей от просмотра новостей, интересных видео или чтения текстов ничего не будет отвлекать.

Для мобильных приложений обновят боковое меню с виджетами. С его помощью можно будет не только быстро переключаться между сервисами ОК, но и легко пользоваться мини-приложениями: заказывать еду и такси, покупать товары, искать работу, оплачивать услуги.

Дизайн десктопной версии обновят в ближайшее время. Приложения обновят в течение года.