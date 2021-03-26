РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил сертификат на 500 тысяч рублей Балашихинскому техникуму, средства пойдут на выполнение проектно-сметной документации по проектированию спортивного ядра на территории учреждения, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

В ходе рабочего визита Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Андреем Холодом в рамках партпроекта «Новая школа» осмотрел Балашихинский техникум, пообщался с педагогами и передал сертификат на 500 тысяч рублей на выполнение проектно-сметной документации по проектированию спортивного ядра на территории.

«В прошлом году педагоги учреждения обратились с просьбой обустроить большое футбольное поле и импровизированную площадку для воркаута, которое располагается за учебными корпусами и мастерскими техникума. Средства на проектирование спортплощадки с беговыми дорожками, баскетбольной и волейбольной площадками, футбольным кортом, силовыми снарядами, в том числе для ребят с ограничениями по здоровью, были включены в программу депутатских наказов», - сказал Ефимов.

Директор техникума Денис Лукин поблагодарил депутата за поддержку и выделение средств.

«В двух зданиях техникума обучаются 670 студентов, в том числе 24 с инвалидностью. Важно, чтобы у ребят было хорошее спортивное поле с необходимыми снарядами. Проектирование – самый важный этап», - подчеркнул Лукин.

Балашихинский техникум – базовая профессиональная образовательная организация в Московской области, которая реализует инклюзивное профессиональное образование. Ребят обучают востребованным на рынке рабочим профессиям: мастер по обработке цифровой информации и повар.

В ходе рабочей встречи ее участники также обсудили укрепление материальной базы техникума и социальные инициативы, которые обозначили педагоги.

«В этом году для удобства студентов с ограничениями по здоровью мы установим в здании лифт с первого на второй этаж и подъемник – со второго на третий этаж. Также разрабатываем информационный портал по обучению и дальнейшей профориентации для людей с инвалидностью», - сообщил Лукин.

Парламентарий поблагодарил педагогов техникума за интересный разговор и сообщил, что все вопросы, которые были озвучены, будут включены в муниципальные и региональные программы.