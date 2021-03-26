РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Глава Балашихи Сергей Юров осмотрел помещения нового детского сада, который открылся на улице Летной, 4 в микрорайоне Авиаторов и познакомился с приступившим к работе коллективом, сообщается на сайте администрации округа.

Новое дошкольное учреждение стало вторым корпусом детского сада № 21 «Лесовичок». Его уже посещают 59 детей, а всего учреждение сможет вместить 110 воспитанников. Для них будут работать пять групп, одна из которых рассчитана на малышей от 2 до 3 лет.

«Мы регулярно посещали этот объект во время строительства. Детский сад, действительно, долгожданный. Его открытие, а также других дошкольных учреждений, в том числе мини-садов, позволило нам обеспечить достаточно густонаселенный район необходимыми местами для малышей и дать возможность родителям водить детей на занятия рядом с домом», — сказал Юров.

В трехэтажном здании разместились музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда и психолога. Воспитанники детского сада смогут заниматься физкультурой, пением, танцами, развиваться в эстетическо-художественном направлении. Особенностью учреждения станет STEАM-лаборатория.

По словам старшего воспитателя детского сада № 21 Анны Коновой, по указу президента РФ Владимира Путина этот год – Год науки, и они решили взять это направление в качестве дополнительного образования.

«Одно из помещений детского сада оборудуем под STEАM-лабораторию, где дети будут работать с конструкторами, заниматься математикой, естественными науками, робототехникой и искусством. Будем растить будущих инженеров и техников», - подчеркнула Конова.

Штат дошкольного учреждения уже укомплектован. С детьми будут заниматься 10 воспитателей, пять младших воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагог-психолог.

Детский сад на улице Летной в микрорайоне Авиаторов возведен в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На него было выделено 170 миллионов рублей.