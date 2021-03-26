РИАМО - 26 мар. Людям старшего поколения необходимо привиться от коронавиурса, чтобы избежать тяжелого развития болезни в случае заражения, непродолжительное повышение температуры после укола считается нормальной реакцией на введение вакцины. Об этом РИАМО сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава, главврач Консультативно-диагностической поликлиники №121, к. м. н. Андрей Тяжельников.

«В группе риска в период эпидемии находятся люди пожилого возраста, как правило, с ослабленным здоровьем, с хроническими патологиями. В случае инфицирования Covid-19 заболевание у них протекает тяжело, часто с серьезными осложнениями. Поэтому пожилым людям нужно вакцинироваться в первую очередь», - сказал Тяжелников.

Он отметил, что готовиться к прививке не нужно, достаточно приехать с паспортом и полисом ОМС в поликлинику или в любое место, где работает выездная бригада вакцинации. Перед прививкой пациента осмотрит врач.

Медик также подчеркнул, что пожилые люди могут переносить прививку от коронавируса лучше молодых.

«Легкие побочные эффекты, которые проявляются непродолжительным повышением температуры или болезненностью в месте укола, считаются допустимыми. Однако по моим наблюдениям, возрастные пациенты переносят прививку даже лучше, чем молодые», - сказал Тяжелников.

Он добавил, что особое внимание на вакцинацию от коронавируса надо обратить людям с хроническими заболеваниями.​

В Москве проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Сделать прививку от Covid-19 можно в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

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26 МАРТА

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