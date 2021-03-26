РИАМО - 26 мар. Театр Эстрады планируют отреставрировать уже в следующем году, его реставрируют впервые за 60 лет, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В пятницу мэр столицы Сергей Собянин ознакомился с процессом реставрации. Он также поздравил всех работников городских театров с Всемирный день театра, который отметят в субботу.

«Пандемия нанесла театрам серьезный урон. Но даже в этих условиях артисты смогли найти путь к сердцам зрителей. В прошлом году городские театры и концертные площадки организовали свыше 4,2 тыс онлайн-мероприятий, которые набрали 41 млн просмотров», - сказал Собянин.

Он добавил, что в 2021 году театры пока работают с 50% заполняемостью залов, но, как только позволит ситуация, это ограничение будет отменено.

Сейчас в городе проводят комплексную программу реставрации и ремонта театров. Начиная с 2011 года доля театральных зданий, нуждающихся в ремонте, сократилась вдвое.

Театр Эстрады был создан в 1954 году, а его реставрация началась в 2020 году. Там восстанавливают несущую способность конструкций, восстанавливают фасады здания, дверные и оконные проемы. В помещениях также заменят старые инженерные коммуникации.