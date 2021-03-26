РИАМО - 26 мар. В столице с начала запуска программы реновации жилого фонда ключи от новых квартир получили 26,6 тыс. человек, программа предусматривает расселение свыше 350 тысячи квартир, где проживает порядка 1 миллиона человек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Он добавил, что 48 старых домов были демонтированы по технологии умного сноса. На месте можно будет начать возведение нового жилья и инфраструктуры для обеспечения волнового переселения по реновации.
Бочкарев отметил, что в настоящий момент строительство 102 новых домов, площадь которых составляет 1,2 млн. кв. м., завершено, а 179 объектов мощностью 2,76 млн. кв. м. – строятся.
По словам Бочкарева, на стадии проектирования проектирования находится 98 домов, их площадь составляет 1,9 млн. кв. м.
Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году.
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