РИАМО - 26 мар. В столице с начала запуска программы реновации жилого фонда ключи от новых квартир получили 26,6 тыс. человек, программа предусматривает расселение свыше 350 тысячи квартир, где проживает порядка 1 миллиона человек, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы​.

«На сегодняшний день в процессе оформления переселения находятся более 34 тыс. участников программы, проживающих в 226 старых домах. Из них 26,6 тысячи жителей уже переехали в новые квартиры», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что 48 старых домов были демонтированы по технологии умного сноса. На месте можно будет начать возведение нового жилья и инфраструктуры для обеспечения волнового переселения по реновации.

Бочкарев отметил, что в настоящий момент строительство 102 новых домов, площадь которых составляет 1,2 млн. кв. м., завершено, а 179 объектов мощностью 2,76 млн. кв. м. – строятся.

По словам Бочкарева, на стадии проектирования проектирования находится 98 домов, их площадь составляет 1,9 млн. кв. м.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году.

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