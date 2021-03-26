РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. В Балашихе толщина льда на реке Пехорке в пятницу утром составила 49 см, замер сотрудниками пожарно-спасательной части №201 Ногинского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщается на странице Ногинского ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас»-Балашиха в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями ГКУ Московской области «Мособлпожспас» с 31 декабря 2020 года и направленная на пропаганду безопасного пребывания жителей на льду водных акваторий.

С каждым днем на улице становится все теплее, а лед на водоемах гораздо тоньше и опаснее. Спасатели пожарно-спасательной части №201 из Балашихи не ослабляют контроль и продолжают ежедневно следить за безопасностью в районе реки Пехорка, проводя мониторинг толщины льда. Утром в пятницу она составила 49 см.

Кроме того, спасатели ежедневно ведут разъяснительные беседы с жителями, не забывая о любителях рыбной ловли. Им рассказывают о правилах поведения на водных объектах и раздают предупреждающие листовки и памятки.

Весенний ледяной покров на реках нельзя использовать для катания и переходов – такой лед очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить.