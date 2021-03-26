РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске в Знаменском храме освятили икону святителя Филарета Московского, который 170 лет назад приезжал в Дубровицы на освящение храма после реставрации, сообщается в группе «Подольское благочиние Московской епархии РПЦ» в соцсети «ВКонтакте».

В Неделю торжества православия после Божественной литургии состоялось торжественное освящение иконы святителя Филарета (Дроздова) Московского с частицей мощей. Икона была написана для Знаменского храма в Дубровицах усердием прихожан.

Настоятель протоиерей Андрей Грицышин поблагодарил благоукрасителей и жертвователей и пожелал им многая лета. Прихожане с благоговением помолились у иконы святителя Филарета, который 170 лет назад приезжал в Дубровицы на освящение храма после реставрации.