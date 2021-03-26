РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 мар. В волонтерском штабе городского округа Мытищи состоят более 200 добровольцев, сообщается на сайте администрации горокруга.

С марта 2020 года в Мытищах работу по оказанию помощи жителям ведет волонтерский штаб «Единой России», сегодня в нем состоит более 200 добровольцев, которые до сих пор работают без перерыва.

В состав штаба входят депутаты Государственной думы, Московской областной думы, члены фракции партии Единая Россия» в мытищинском городском совете депутатов, молодогвардейцы и неравнодушные жители, выразившие желание стать добровольцами.

С начала «первой волны» пандемии обзвонили 32000 человека. За свою деятельность волонтеры были награждены грамотами и благодарственными письмами.

«Волонтерская деятельность очень востребована и нужна для того, чтобы облегчить условия жизни жителей Мытищ в период распространения коронавируса. Всем неравнодушным спасибо за помощь, за работу в штабе. Работу, несомненно, будем продолжать», – сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель совета депутатов городского округа Андрей Гореликов.

Главврач МГКБ Андрей Третьяков поблагодарил за такое внимание к врачам волонтеров и партию «Единая Россия».

«Члены партии вместе с ребятами неоднократно приезжают и поддерживают коллектив в самые сложные моменты. Спасибо им большое», – сказал Третьяков.

В ходе ежедневной работы добровольцы выезжают по 3-5 адресам и помогают мытищинцам. В основном заявки поступают от одиноких пожилых людей и жителей, входящих в группу риска.

Если необходима помощь, то жители могут обратиться в волонтерский штаб партии «Единая Россия» в Мытищах. Телефон штаба: 8-495-581-06-34. Телефон горячей линии штаба: 8-498-547–34-35.