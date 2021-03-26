РИАМО - 26 мар. Выставочно-деловой центр «ТеремЪ» площадью в 6 тыс кв м и паркингом на 31 машино-место на прилегающей территории построят в столичном районе Забликово, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

«Основной фасад здания будет практически полностью застеклен, а ритм будет задаваться узкими стеламитовыми панелями ярких цветов. Вместе они создают «пестрый» облик всего здания. Основной объем здания консолью выступает над первым этажом, который оформлен в спокойных тонах», – сказал Главный архитектор города Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Сергей Кузнецов.

Высота здания, чьи площади заполнят офисными помещениями с необходимыми подсобными комнатами, составит порядка 7 этажей. На первом этаже будет находиться комната для приема пищи и место для выставки проектов.

Выставочно-деловой центр «ТеремЪ» планируют построить по адресу: Ореховый бульвар, владение 26, земельный участок 1. Проектировщик – ООО «МАС-ПРОДЖЕКТ».