РИАМО - 26 мар. В Одинцовском городском округе действует два клуба «Активное долголетие», они работают в полном объеме, членами клуба являются более 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Клубы располагаются в Одинцове по адресу: ул. Маршала Бирюзова, д. 30А, в Звенигороде – мкрн. Пронина, д. 10. Членами клуба являются более 2 тысяч человек. В рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» людям старшего возраста предлагается бесплатное посещение кружков и секций, а также насыщенная экскурсионная программа.

Наибольшей популярностью у участников клуба пользуются секции плавания, скандинавской ходьбы и физической культуры, а также творческие направления. Присоединиться к клубной жизни могут женщины, достигшие 55-летнего возраста, и мужчины старше 60 лет. Представитель Комплексного центра социальной защиты населения Никита Еленкин уточнил, что посещение клубов «Активного долголетия» доступно и для лиц старше 50 лет, получающих пенсию по выслуге лет.

«Сегодня мы предлагаем резидентам клуба большой выбор кружков, спортивных и оздоровительных секций, обучающих занятий. Для членов «Активного долголетия» работают курсы компьютерной грамотности, реализуется программа «Твой друг – смартфон». На базе клубов организуется выездная вакцинация от COVID-19», - рассказал Никита Еленкин.

В 2020 году в рамках проекта «Активное долголетие» для пенсионеров Одинцовского городского округа было организовано 14 автобусных экскурсий по Подмосковью. В общей сложности для членов клуба «Центр реализации социально-культурных проектов» реализовал более 80 различных мероприятий, проводившихся как офлайн, так и в онлайн форматах.

Желающие подать заявление на участие в проекте «Активное долголетие» и записаться на автобусные экскурсии могут обратиться в Комплексный центр социальной защиты населения муниципалитета по адресу: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, кабинет 402. Телефон КЦСОН: 8 (495) 599-43-65.