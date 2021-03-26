РИАМО - 26 мар. В столице в магазине сети «Читай‑город» 29 и 31 марта проведут встречи с популярными авторами книг — врачом-терапевтом Доктором Региной и Ильей Кнабенгофом, сообщает пресс-служба сети книжных магазинов.

Так, встреча с Доктором Региной пройдет 29 марта в 19:00 по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город». Терапевт, нефролог и диетолог представит читателям свою новую книгу «Детское питание в большом городе», которая расскажет о том, как системно вкладывать в здоровье своих детей и их счастливое, энергичное будущее при помощи питания.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее из под ее пера вышли два абсолютных бестселлеров «Здоровое питание в большом городе» и «Я не люблю сладкое».

31 марта в 19:00 пройдет встреча с известным поэтом, музыкантом, писателем, спикером фестивалей и автором курсов, посвященных духовному развитию, Ильей Кнабенгофом.

Ранее в свет вышла его книга «Кодекс человека», в которой Кнабенгоф поделился духовными учениям и практиками, которые изучал на протяжении 30 лет. Участники встречи смогут расспросить его о книге, а также узнать, что такое счастье, откуда человек знает о нем с самого рождения, как обычный сон может помочь человеку на пути духовного роста, что делать, чтобы жизнь стала понятнее и радостнее.

Мероприятие также пройдет по адресу: площадь Киевского вокзала, дом 2, ТРЦ «Европейский», 4-й этаж, книжный магазин «Читай-город». Количество мест ограничено. При себе нужно иметь средства индивидуальной защиты, а также важно соблюдать социальную дистанцию.