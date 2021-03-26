РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 26 мар. Два адреса в Щелкове победили в голосовании «Сделаем Подмосковье безопасным вместе», проходившем на портале «Добродел», по этим адресам будут проведены мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности и борьбы с преступностью, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Адреса, набравшие наибольшее количество голосов в Щелкове: микрорайон Радонежский, улица Центральная, микрорайон Чкаловский, улица Ленина, дом 6. В рамках реализации проекта по первому адресу будет установлено освещение, а по второму - камеры видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Проект реализуется в Подмосковье с 2018 года. За это время установлено свыше 400 видеокамер, организовано дополнительное патрулирование полиции и народных дружин более чем по 100 адресам разных муниципальных образований, открыто восемь участковых пунктов полиции, увеличено количество устройств уличного освещения на 150 единиц, проведены работы по благоустройству территории с целью повышения безопасности пешеходов по 25 адресам.