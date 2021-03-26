РИАМО - 26 мар. Ежедневное потребление деликатесных колбас, в частности, сырокопченых, может сулить проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками и кожей, сказала врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

«Сырокопченые колбасы, как правило, содержат от 30% до 44% жира, а также большое количество соли и специй. Это продукт деликатесный, для праздника. Ни в коем случае не на каждый день. Если есть его каждый день, то начнутся проблемы с давлением, с почками. Особенно я бы не рекомендовала это делать сердечникам, гипертоникам, людям с патологией почек и подросткам с проблемами кожи», – сказала Белоусова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что вареная колбаса вряд ли может употребляться в пищу постоянно, ведь, согласно ГОСТу, она может быть не мясным, а мясосодержащим продуктом, что говорит малом содержании в ней мышечных волокон.

Если вареная колбаса изготовлена по ГОСТу, то в ней может быть 8% мяса или меньше, если она сделана согласно техническим условиям. Там будет жир от 22% и вкусовые добавки. Если колбаса с соей, то это скорее полезнее, чем когда она без нее. Не исключено и использование смеси злаков, других растений. Не обходится такая колбаса и без крахмала, который помогает ей быть розовой.

По словам врача, сваренное мясо имеет сероватый цвет, то есть если потребитель встречает сероватую колбасу, то ему нужно попросить сделать срез и посмотреть, такого ли она цвета на срезе, как сверху, если да, тогда это правильная колбаса.

Белоусова рекомендовала вместо покупки промышленной колбасы приготовить ее самостоятельно. Для этого нужен кусок мяса, который необходимо вымочить в солевом растворе с добавлением уксуса, а после варить минимум четыре часа на медленном огне. Далее из него делается фарш и посредством закручивания в пленку придается форма колбасы. Розовый цвет продукту придаст свекольный сок.