РИАМО - 26 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел новое здание Красногорской специализированной хореографической школы «Вдохновение» и филиала колледжа искусств в Красногорске, где занимаются балетом более 200 детей, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Новое современное здание построили по поручению губернатора, торжественное открытие состоялось 29 декабря 2019 года. В комплексе площадью почти 4 тыс. кв. м располагаются девять классов, три больших хореографических и актовый залы. Ранее школа и хореографическое училище размещались на разных площадках.

«Я знаю, что это очень тяжелая работа. Чтобы достичь результатов, нужно попахать. Мне очень приятно, что вы меня встретили тепло, с улыбкой, с душой, с вдохновением!» - сказал Воробьев.

Дети пригласили главу региона на предстоящий балет «Щелкунчик». Воробьев пожелал юным танцорам успехов и подарил им балетные пачки.

«Удачи вам, чтобы родители поддерживали, в школе понимали, что балет много времени занимает. Спасибо учителям!» - заключил Воробьев.

Образовательный кластер в области хореографического искусства в Красногорске – единственный не только в Московской области, но и в России. В нем объединены Красногорский филиал (хореографическое училище) Московского Губернского колледжа искусств и муниципальная Красногорская специализированная хореографическая школа «Вдохновение». Здесь дети получают двухуровневое образование в сфере культуры, а также начальное и общее среднее образование по договору с СОШ №17 города Красногорска.

Конкурс при поступлении в учебное заведение составляет 5-6 человек на место. Выпускники работают в театрах по всему миру. На сегодняшний день в школе учатся 120 человек, в хореографическом училище - 93 человека. Они занимаются бесплатно, кроме того, создано платное отделение.