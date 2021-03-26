РИАМО - 26 мар. Ни одного заболевшего не выявили за сутки в девяти городских округах Подмосковья, всего за это время в Подмосковье зафиксировали 559 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая не зафиксировали во Власихе, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Протвине и Пущине.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Люберцах – 55 и в Королеве – 44. 41 случай – в Сергиево-Посадском округе, 33 – в Красногорске, 23 – в Пушкинском округе, по 22 - в Балашихе и Подольске, 20 - в Дмитровском и Одинцовском округах, 19 – в Чехове, 18 – в Наро-Фоминском округе, 16 – в Ленинском округе, по 13 - случаев в Домодедове, Жуковском, Раменском округе, Реутове, по 12 – в Клину, Мытищах, Орехово-Зуевском округе, Серпухове и Щелкове, по 11 – в Лобне, Ступине и Химках.

По 8 случаев зафиксировали в Ивантеевке и Краснознаменске, по 7 – в Истре, по 6 – в Богородском округе и Электростали, по 5 – в Коломне и Луховицах, 4 – в Лосино-Петровском округе.

По три случая выявили в Долгопрудном и Шатуре, по два – в Дзержинском, Егорьевске, Лыткарине, Электрогорске и Рузском округе, по одному – в Бронницах, Волоколамском округе, Воскресенске, Дубне, Зарайске, Котельниках, Озерах, Павловском Посаде, Талдомском округе, во Фрязине, Черноголовке и Шаховской.

С начала пандемии в регионе было зафиксировано 229 330 случаев заболевания. Скончались 5375 человек. Выздоровели и выписались 188 368 человек.

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Текстовая трансляция

26 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 9 167 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 559 больных. В Москве - 1813.

- Три линии защиты вырабатываются в организме после вакцинации «ЭпиВакКороной». Первая линия защиты – выработка антител, вторая мешает слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной.

- Пандемия снизила спрос на теневые услуги в России. Из 1205 человек только 28% работало в теневом секторе и 42% респондентов расплачивались за услуги без надлежащего оформления.

- Около 44% москвичей имеют иммунитет к Covid‑19. Именно такой процент горожан с антителами позволяет мегаполису жить с минимальными ограничениями.