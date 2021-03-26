РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 мар. Первый культурный субботник проведут в Королеве 18 апреля, сообщил историк архитектуры Андрей Чермошенцев.

Сезон откроется торжественным Ленинским субботником в усадьбе Мальце-Бродово (Совхоз «Лесные Поляны») в горокруге Пушкинский Московской области.

«В Королеве субботники начнутся 18 апреля с Дома-музея В.И. Ленина в Костине. Далее субботник пройдет 25 апреля в Мемориальном Доме-музее С.Н. Дурылина, 22 мая - в Усадьбе Лапино-Спасское, 29 мая - в парке усадьбы Прове-Калиш», - сказал Чермошенцев.

На культурных субботниках для участников просветительский проект @korolev_guide Королевский гид проведет экскурсии по объектам культурного наследия, а также будут организованы концерты, катание на лошадях и другие культурные мероприятия.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по электронной почте - archyany@gmail.com или в официальной группе.