РИАМО - 26 мар. Энергетики компании «Россети Московский регион» готовы обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей столичного региона в предстоящий период весеннего половодья, сообщает пресс-служба компании.

Подготовка к паводку стартовала заблаговременно, еще в феврале. Проведен комплекс профилактических мероприятий, который будет продолжен до начала половодья.

Для оперативного реагирования на возникновение возможных нештатных ситуаций, связанных с подтоплением энергообъектов, в компании создана Центральная паводковая комиссия под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Дмитрия Гвоздева.

С целью получения прогнозов о времени и ожидаемом характере весеннего половодья, максимальных уровнях подъема воды в реках, возможных рисках и чрезвычайных ситуациях в паводковый период, обеспечено взаимодействие с территориальными органами Росгидрометцентра, подразделениями МЧС России, местными органами власти.

В ходе подготовки мероприятий для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в период паводка энергетики «Россети Московский регион» принимают участие в Штабе по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Московской области при министерстве энергетики Московской области и в заседаниях комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Это необходимо для слаженной подготовки предприятий энергетического комплекса столичного региона к периодам повышенной опасности.

пресс-служба ПАО «Россети»

В компании проведен профилактический осмотр переходов воздушных линий электропередачи через реки. У опор, подверженных затоплению и размыву, установлены или обновлены рейки и реперы для замера уровней воды. Проверено техническое состояние плавсредств и спецтехники, необходимых для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей в районах подтопления; оснащение бригад инструментом, инвентарем и экипировкой, необходимыми для проведения работ. Для скорейшего прибытия бригад в районы возможного подтопления объектов готовы 11 болотоходов и 10 лодок. Проинспектированы на исправность резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ) и их готовность к экстренной транспортировке.

Проведен мониторинг затапливаемых территорий и определены маршруты перемещения и места дислокации РИСЭ для оперативного восстановления электроснабжения социально значимых объектов.

К организации возможных восстановительных работ готовы 443 бригады энергетиков общей численностью 2 291 человек и 2 726 единиц спецтехники, среди которых 123 передвижных РИСЭ мощностью 30 кВт и более общей мощностью 36 365 кВт, два мобильных КРУ-6/10 кВ. Аварийный резерв оборудования, запчастей и материалов укомплектован на 100 %.

Во время прохождения паводкового периода будут проводиться внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, подверженных затоплению, проходящих в поймах рек и болотистых местностях. Электросетевые объекты, находящиеся в зонах повышенного риска, всего их более 800, будут взяты под постоянный контроль.