РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 мар. Торжественное открытие театрального марафона состоится в пятницу в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Пятый театральный марафон народного коллектива «Театр «На стульях» торжественно откроют в пятницу в 19:00. В первый день гостям представят современную пьесу «Воспоминания бегунов на короткую дистанцию».

Марафон будет проходить в течение трех дней. Гостей ждут спектакли не только местного театра, но и творческих коллективов из Москвы и Люберец. В рамках мероприятия проведут конкурс актерского мастерства и мастер-класс. Завершится марафон показом премьерного спектакля основного состава труппы «Театр на стульях». Вход на все спектакли свободный.

Театр находится по адресу: Котельники, микрорайон Ковровый, 12, клуб «Надежда».