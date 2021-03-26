РИАМО - 26 мар. Проректор по науке РХТУ имени Д.И. Менделеева Анна Щербина подписала соглашение между вузом и администрацией подмосковного Реутова, предусматривающее совместные образовательные проекты, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Главным итогом встречи в детском технопарке «Изобретариум» с проректором по науке РХТУ имени Д.И. Менделеева Анной Анатольевной Щербиной стало подписание соглашения о сотрудничестве между вузом и администрацией городского округа Реутов. Это значит, что наши преподаватели смогут повысить квалификацию вместе с университетскими специалистами», - сказал Каторов.

Градоначальник уточнил, что воспитанники школ и учреждений дополнительного образования также получат возможность принимать участие в профильных лекциях и семинарах, которые профессора одного из ведущих вузов страны будут проводить в Реутове.

«Нестандартный подход к развитию дополнительного образования даст возможность более чем 1,8 тысячи воспитанников детского технопарка «Изобретариум» вместе с преподавателями создать модель образования будущего и задать тон на всероссийском уровне в соответствии с основным вектором национального президентского проекта «Образование», - подытожил Каторов.