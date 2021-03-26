РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 мар. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали двух жителей столицы, которые украли товар на 96 тыс рублей из торгового зала магазина в Реутове, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратился представитель магазина. Он сообщил, что из торгового зала магазина, расположенного на улице Челомея, был похищен товар на сумму 96 тыс рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны жители Москвы 26 и 46 лет. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».